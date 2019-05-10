Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın okuduğu duanın ardından Hırka-i Şerif ziyaret edildi.

Hırka-ı Şerif

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek. Ziyaretler, arefe günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek.

Kagir gecesi saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek

Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası gece saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif’i görebilecek.

Hırka-i Şerif’i ziyaret eden Kemal Duranoğlu, “Bu anlatılamaz aslında. Tüylerimiz diken diken. Veysel Karani hazretlerinden Allah razı olsun. Peygamber aşkıyla gitmiş ve bunu buraya getirmiş. Peygamber efendimizin manevi ruhunu yaşıyoruz. Burada onu görmüş gibi hissediyoruz. Dualarla mübarek Ramazan-ı şerifi eda ederken kutsal emanetleri de ziyaret edip gelecek nesillere anlatarak yaşatacağız. Peygamber efendimizin manevi huzurunda gibi kendimizi hissediyoruz. Her sene Ramazan’ın ilk cuması ziyaret ederiz” dedi.

Sakal-ı Şerif

Defalarca ziyaret etsek doymuyoruz

Ziyaretçilerden Ahmet Turan, “Çok heyecanlıyız. Efendimizin (s.a.v) Hırka-i Şerif’ini ziyaretten çok mutluyuz. Veysel Karani’nin ilahileriyle büyüdük. Yunus Emre’nin yazdığı ilahilerle büyüdük. Bugün burada, bu açılışta olmaktan çok mutluyuz. Peygamber efendimizi Ravza-i mutahhara da ziyaret etmek nasip oldu.Umreye ve hacca gitmek nasip oldu. Burada başka bir heyecan var. Daha bir yakinen, Hırka-i Şerif’in burada ziyarete açılması, efendimiz (s.a.v) giydiği hırkanın maneviyatı buraya yansıyor. Defalarca ziyaret etsek doymuyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Osmanlı dönemi Ramazan âdetleri saymakla bitmez. Onlardan biri de cami ve kabir ziyaretleri. Özellikle Fethiye, Kariye, Toklu Dede camileri gibi kiliseden çevrilmiş camileri ve Eyüp Sultan ve onunla beraber gazaya gelen Ebu Şeybeti'l-Hudrî ve Ebu Saidi'l-Hudrî gibi sahabelerin mezarları bu ay içinde en fazla ziyaret edilen yerlerdi. Akşam Eyüp Sultan türbesinde iftarlar açılır ve bazı tanıdık evlere veya kebapçı dükkanlarına gidilerek yemekler yendikten sonra Eyüp Camii'nde teravih kılınır. Yenikapı Mevlevihanesi, Sünbül Efendi ve Kocamustafapaşa dergahları gibi meşhur tekkelere gidilerek iftarlar açılır. Devlet ricâlinden bazı kimseler Enderûnda bulunan Hırka-i Saâdet dairesinde ve Kadir geceleri Ayasofya Camii'nde iftarda bulunurlar. Eski Ali Paşa'da bulunan Hırka-i Şerîf'i ziyaret edip öğle namazını burada kıldıktan sonra ikindiye Fatih Camii'ne gitmek; Ramazan ayındaki Cuma namazlarından birincisini Ayasofya, ikincisini Eyüp Sultan, üçüncüsünü Fatih ve dördüncüsünü mutlaka Süleymaniye camilerinde kılmak Ramazan'a mahsus âdetlerindendi. Kaynak: İstanbul'da Ramazan Mevsimi,Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey,Kitabevi Yayınları, 1998. Osmanlı'da Ramazan ayı cuma namazları Osmanlı zamanı Ramazan ayındaki cuma namazlarından birincisini Ayasofya, ikincisini Eyüp Sultan, üçüncüsünü Fatih ve dördüncüsünü mutlaka Süleymaniye Camii'nde kılınırdı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

RAMAZAN Cuma hutbesi: Ramazan ve İnfak