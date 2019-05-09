Sütunlar ormanı: Konya Alâeddin Camii

Alâeddin Camii, Konya'nın en eski ve en büyük camisidir. Şehrin tek tepesi olan Alâeddin Tepesi'nde, Selçuklu Sarayı yakınında kurulu caminin dört bânisi var. Buradaki ilk caminin yapımı, Selçuklu Sultanı 1. Mesud . (1116- 1155) tarafından başlatılmış. Oğlu 2. Kılıçarslan (1155-1192) döneminde tamamlanmış. 1. Keykavus devirlerinde ilâveler yapılarak genişletilmiş. Nihayet 1220- 1221'de Alâeddin Keykubad tarafından tamamlanarak günümüzdeki şeklini almış. Bu nedenle Alâeddin Camii olarak adlandırılmıştır.
Alâeddin Camii, Konya'nın en eski ve en büyük camisidir. Şehrin tek tepesi olan Alâeddin Tepesi'nde, Selçuklu Sarayı yakınında kurulu caminin dört bânisi vardır. Kare plândan kubbeye geçişin ve büyük portal mimarisinin gelişimi açısından mimarimizde önemli bir yeri olan caminin mimarı ise Şamlı Mehmet bin Havlan. Alâeddin Camii bütünüyle tek devrede yapılmış bir bina olmadığı için binada değişik malzemeden ve devşirme malzemelerden faydalanılmış. Taş ve tuğla malzemeyle inşa edilen caminin harimi üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm, doğudaki 41 taş sütunlu, düz çatılı, enine dikdörtgen mekândır ve burası sanki bir sütunlar ormanı gibidir. İkinci bölüm, mihrap ve minberin yer aldığı, üzeri kubbeyle örtülü kare mekândır. Burası da bir eyvan şeklindedir. Üçüncü bölümse bu eyvanın batı tarafındaki payeli ve düz çatılı kısımdır. Caminin kuzeyindeki avlu, kale bedenlerini andıran yüksek duvarlarla çevrilmiş. Üstü açık avluda bir sarnıç, iki türbe ve iki avlu kapısı bulunuyor. Tek şerefeli minare de bu avlunun kuzeydoğusunda yükseliyor.