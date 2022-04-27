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Ramazan ayının 27. gecesinin faziletleri nelerdir?

Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece Kadir gecesidir. Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulmuştur. Müslümanlar için fırsat ayı olan Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, dualar, tesbih ve zikirler büyük önem taşıyor. Peki, Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesinde hangi dualar yapılır? Ramazan'ın 27. gecesinin önemi ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanın 27. gecesi ibadetleri: Ramazanın 27. gecesi faziletleri, tesbih ve zikirleri
Ramazan ayının 27. gecesi

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi için bu gece yani 27 Nisan Çarşamba günüdür. Kadir gecesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kadir Gecesinde dualar, tövbeler edilir, namaz kılınır.

RAMAZAN'IN 27. GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesi Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olması açısından büyük öneme sahiptir.

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

RAMAZAN'IN 27. GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

RAMAZAN'IN 27. GECESİ NE OLMUŞTUR?

Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

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