Raul Neto kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Beko, NBA’de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA’de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.” ifadelerine yer verildi. Peki, Raul Neto kimdir? İşte detaylar.

RAUL NETO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Raul Neto, Brezilyalı profesyonel bir basketbolcudur. İşte Raul Neto'nun kısa biyografisi:

Adı: Raul Togni Neto Doğum Tarihi: 19 Mayıs 1992 Doğum Yeri: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya

Kariyeri:

Raul Neto, basketbol kariyerine Brezilya'da yerel kulüplerde oynayarak başladı. Daha sonra 2009 yılında Brezilya'nın birinci ligi olan NBB'de oynamaya başladı ve Liga Sorocabana takımında profesyonel olarak ilk deneyimini yaşadı.

2013 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 47. sıradan seçildi, ancak draft hakkı Toronto Raptors'a takas edildi. Raptors'ta forma giymedi ve aynı yıl İspanyol takımı UCAM Murcia ile anlaşarak Avrupa'ya transfer oldu.

UCAM Murcia'da başarılı bir sezon geçiren Neto, 2014 yılında NBA'e geri döndü ve Utah Jazz ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz'da 2014-2015 sezonundan itibaren forma giymeye başlayan Neto, o dönemde genellikle yedek oyun kurucu olarak görev aldı ve takımının önemli bir rotasyon oyuncusu oldu.

Raul Neto, 2019 yılında Philadelphia 76ers ile bir yıllık sözleşme imzalayarak NBA'de kariyerine devam etti. Ardından 2020-2021 sezonunda Washington Wizards'a katıldı.

Tam sekiz sezon süren NBA kariyerinde sırasıyla Utah Jazz (2015-2019), Philadelphia 76ers (2019-2020), Washington Wizards (2020-22) ve Cleveland Cavaliers (2022-23) formaları giyen Raul Neto, tam 464 maçta süre aldı.

RAUL NETO NBA KARİYERİ

Raul Neto’nun NBA kariyerindeki istatistikleri ise şöyle:

2015-16 Utah Jazz: 81 maç, 5.9 sayı, 1.5 ribaund, 2.1 asist

2016-17 Utah Jazz: 49 maç, 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 0.8 asist

2017-18 Utah Jazz: 49 maç, 4.2 sayı, 1.2 ribaund, 1.7 asist

2018-19 Utah Jazz: 40 maç, 5.0 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist

2019-20 Philadelphia 76ers: 55 maç, 5.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.8 asist

2020-21 Washington Wizards: 71 maç, 8.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma

2021-22 Washington Wizards: 70 maç, 7.5 sayı, 1.9 ribaund, 3.1 asist

2022-23 Cleveland Cavaliers: 49 maç, 3.2 sayı, 0,9 ribaund, 1.6 asist











