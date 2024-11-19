Roblox ile ilgili araştırmalar bugün arttı. Oyun severlerin gündeminden düşmeyen Roblox açıldı mı, açılacak mı? 19 Kasım 2024 Bugün Roblox Türkiye'de ne zaman, saat kaçta açılacak? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte konuya ilişkin son güncel durum
Roblox, "Türkiye yasalarına saygılıyız" vurgusu yaparak, platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açacağını belirtti.
Yapılan açıklamada "Roblox'un, öğrenme ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.
"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”
Roblox, Türkiye'deki erişim yasağını kaldırmak amacıyla platformunda önemli değişikliklere gitti. Şirketin duyurduğu yeni güvenlik önlemleri özellikle çocuk kullanıcıların güvenliğini artırmaya odaklanıyor.
Bu kapsamda ebeveyn kontrolleri ve iletişim özelliklerinde kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Açıklanan yenilikler arasında şunlar yer alıyor;
Ebeveyn Denetimleri: Artık ebeveynler, çocuklarının Roblox hesaplarını uzaktan yönetebilecek. Bu özellik, arkadaş listesini görüntüleme, harcama sınırlarını belirleme ve ekran süresini yönetme gibi imkanlar sunuyor.
13 Yaş Altı İletişim Kısıtlamaları: Küçük yaştaki kullanıcıların oyun içi mesajlaşma yetkileri sınırlandırıldı.
Milyonlarca oyuncunun kullandığı Roblox’un yeniden erişime açılacağı tarihle ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak gece saatlerinde Roblox kısa süreliğine bazı kullanıcıların erişimine açıldıktan sonra yeniden kapatıldı.
Türkiye ile yürütülen görüşmeler sonucu Roblox'un açılması için beklentiler arttı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
13 yaş altındaki oyuncuların yalnızca belirli oyunlarda genel sohbet mesajlarına izin verilecek ve bu ayarlar ebeveyn izniyle değiştirilebilecek.
İçerik Etiketleme ve Filtreleme: Platformdaki tüm içerikler daha sıkı bir denetime tabi tutulacak ve yaşa uygun etiketleme sistemi uygulanacak.