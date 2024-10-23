Roblox Türkiye'de ofis açacak

Şirket, endişeleri gidermek için Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Roblox adına yapılan açıklamada, "Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız" denildi.





TÜRK YASALARINA SAYGILIYIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz.”





Yapay zeka işe alımda erkekleri tercih ediyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak. 8-9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek zirveyle ilgili bilgileri KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı. Yapay zekanın fırsatlar sunarken tehditler de barındırdığını belirten Bayraktar, “Araştırmalar, bazı yapay zeka uygulamalarının ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zeka tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zeka, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu” dedi. Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekanın etik ilkelerini ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zeka dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?”





UZMANLAR KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede yapay zeka, bilişim, siber güvenlik ve eğitim konularında uzman Lambert Hogenhout, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Mariyah Saifuddin, Merve Hickok, Dr. David Tuffley, Borbala Csete, Doç. Dr. Francesca Alessandra Lisi ve Dr. Elena Estavillo gibi çok sayıda isim sunum yapacak. Ayrıca zirvenin ilk oturumuna farklı ülkelerden aile, kadın ve teknoloji bakanları da katılacak.











