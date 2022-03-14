2022 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel - işçi alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için açıklama yaptı ve Sağlık Bakanlığı başvuru tarihleri belirlendi. Adaylar ise Sağlık Bakanlığı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır araştırmasına başladı. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı'na personel - işçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi branşlar var?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi başvuruları 15 - 21 Mart tarihleri arasında alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARINDA HANGİ BRANŞLAR VAR?

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

İŞÇİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi."

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