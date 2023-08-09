UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 maç oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak?

Galatasaray, 3. eleme turunu geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk maçta Kİ Klaksvik, konuk ettiği Molde'yi 2-1 yendi. Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelendi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maç sonuçları

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 4-1

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (Ertelendi)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç): 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray: 0-3

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan): 3-0

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken UEFA ülke sıralamasında 13. sırada başladık. Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükselirken gelecek sezon için önemli bir adım attı.

UEFA ülke sıralamasında ilk 10'a girerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmeyi hedefleyen Türkiye, Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte 11. sıraya yükseldi.

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un performansları büyük bir öneme sahip olacak. Türkiye bu sezon topladığı puanlarla ilk 10'a girmesi halinde Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.