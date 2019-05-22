İstanbul seçimlerinde CHP'ye 35 bin geçersiz oy

CHP'ye 35 bin geçersiz oy

Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli kararında CHP'nin İstanbul seçimlerinde yaptığı usulsüzlükleri madde madde ortaya koydu. 250 sayfalık gerekçeli kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda, geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin, sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.