Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Seçim CHPye 35 bin geçersiz oy
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
2019 YEREL SEÇİMİ

İstanbul seçimlerinde CHP'ye 35 bin geçersiz oy

CHP'ye 35 bin geçersiz oy

Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli kararında CHP'nin İstanbul seçimlerinde yaptığı usulsüzlükleri madde madde ortaya koydu. 250 sayfalık gerekçeli kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda, geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin, sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

YSK gerekçeli kararında, AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının 13 bin 742 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde, 35 bin geçersiz oyun CHP lehine yazıldığına dikkat çekildi.

YSK gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

  • "Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir"

Şüpheli oy sayısı 300 binden fazla
GÜNDEM
Şüpheli oy sayısı 300 binden fazla

YSK İstanbul seçiminin iptal gerekçesini açıkladı
SEÇİM
YSK İstanbul seçiminin iptal gerekçesini açıkladı

YSK kesin sonuçları ilan etti
SEÇİM
YSK kesin sonuçları ilan etti
YSK iptal gerekçesini açıkladı

YSK iptal gerekçesini açıkladı

İstanbul seçimlerine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
Kesin sonuçlar ilan edildi

Kesin sonuçlar ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.
Tutanakta yazıldıtorbadan çıkmadı

Tutanakta yazıldı
torbadan çıkmadı

Seçim tutanağına yazılan oylar torbada çıkmadı.
LGS giriş belgeleri yayımlandı

LGS giriş belgeleri yayımlandı

​MEB, 1 Haziran'da yapılacak sınavın giriş belgelerini açıkladı.
Tutuklandılar

Tutuklandılar

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye sevkedilmişti.
2 bin TL cezası var

2 bin TL cezası var

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı.
S-400<br>anlaşması tamam

S-400
anlaşması tamam

Rusya, ​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.

Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'ye dönüyor

Emre Belözoğlu transfer kararını verdi.

Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Reçete<br>bedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.
İmalathaneden<br> modern tesise

İmalathaneden
modern tesise

Hibe desteği ile 2,5 milyon liralık yatırım yaptı.
6 ölü 200 yaralı<br>69 gözaltı

6 ölü 200 yaralı
69 gözaltı

Endonezya'da seçim protestolarında arbede.
Şike davasını onaylamıştı

Şike davasını onaylamıştı

Yargıtay Eski Üyesi Kundakçı'nın cezası belli oldu.
Mersin'de tersane<br>yeniden gündemde

Mersin'de tersane
yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.