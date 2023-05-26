Eski CHP Kadın Kolları Başkanı Deniz Pınar Atılgan 'Yeter artık' diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Oyum Erdoğan'a

Atılgan, partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalkıç, Eski CHP Kadın Kolları Başkanı Deniz Pınar Atılgan ile yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşıdı. Atılgan, PKK'nın siyasi kolu HDP ile yol yüreyen 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, 28 Mayıs seçimlerinde vereceği oyu da açıkladı.
'Kılıçdaroğlu CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor'
"Çok uzun yıllar CHP için mücadele ettim" diyen Atılgan, partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.