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Seçim

FETÖ'cü bilişimciler desteğe hazır

Firari FETÖ’cüler ikinci tur öncesinde de Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilan etti. Silikon Vadisi’nde çalışan birçok arkadaşı olduğunu ifade eden Hakan Şükür, “Millet İttifakı’na, bir arkadaşım vasıtasıyla seçim sandıklarının kontrol edilmesi için yapılan teklif kabul edilmedi” dedi. Şükür, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Silikon Vadisi'ndeki FETÖ'cüler desteğe hazır.

Silikon Vadisi'ndeki FETÖ'cüler desteğe hazır.

7’li Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ’nün desteği sürüyor. 14 Mayıs’taki seçimlere CHP Genel Merkezi’ndeki “veri akışı” damga vurmuştu. FETÖ’nün kara propaganda merkezi olarak hareket eden, örgütün Fuat Avni’si olarak bilinen Said Sefa, “14 Mayıs gecesi CHP’de neler yaşandı?” konulu bir video paylaştı ve “O gecenin şahidi olan birileri tarafından arandım. Ben konuştum, uzun detaylı bir şekilde görüştük. Kamuoyunun güvendiği, sevdiği, bildiği isimler” dedi. Kamuoyu üst düzey önemli 3 kişinin kim olduğunu merak ederken, benzer bir açıklama da firari FETÖ’cü Hakan Şükür’den geldi.

Hakan Şükür.
Said Sefa.

CHP HER ŞEYİN ÖNLEMİNİ ALDI

Şükür, ilk turun ardından çektiği videoda, Millet İttifakı’yla kurulan ilişkiyi anlattı. ABD’de bulunan firari FETÖ'cü, “Silikon Vadisi’ne yakın bir yerde yaşıyorum. Burada çalışan birçok arkadaşım, tanıdığım var. Yazılım dünyasının deep fake’lerin olduğu dünya. Millet İttifakı’na bir arkadaşım vasıtasıyla teklif gitmesine rağmen, seçim sandıklarının kontrol edilmesi için yapılan teklif kabul edilmedi” dedi. CHP’lilerin her şeyin önlemini aldığını ifade eden Şükür şunları söyledi: “Millet İttifakı’nı destekliyorum. Kılıdaroğlu’nu desteklediğimi söyledim. Bugün her ne kadar kaybetmiş gibi gözükse de kazanabileceği bir seçim var.”


CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor
CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK güdümündeki seçim stratejisi, CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinde FETÖ iltisaklıların CHP sıralarından vekil yapılması, KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cülere verilen sözler ve terör tutsakları için yapılan 'özgürlük' çağrıları sonrası rahatsızlık duyan CHP'li 24 milletvekilinin geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yakın bazı kişilerle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldırması beklenen CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla İnce’ye “partiye geri dön” çağrısı yapması bekleniyor. İnce'nin bugün Twitter hesabından yaptığı, "Vazgeçtik mi? Asla" paylaşımının da bu çağrıya hazırlık olduğu ifade ediliyor.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#CHP
#Yedili Masa
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