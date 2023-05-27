FETÖ'cü bilişimciler desteğe hazır

7’li Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ’nün desteği sürüyor. 14 Mayıs’taki seçimlere CHP Genel Merkezi’ndeki “veri akışı” damga vurmuştu. FETÖ’nün kara propaganda merkezi olarak hareket eden, örgütün Fuat Avni’si olarak bilinen Said Sefa, “14 Mayıs gecesi CHP’de neler yaşandı?” konulu bir video paylaştı ve “O gecenin şahidi olan birileri tarafından arandım. Ben konuştum, uzun detaylı bir şekilde görüştük. Kamuoyunun güvendiği, sevdiği, bildiği isimler” dedi. Kamuoyu üst düzey önemli 3 kişinin kim olduğunu merak ederken, benzer bir açıklama da firari FETÖ’cü Hakan Şükür’den geldi.

Şükür, ilk turun ardından çektiği videoda, Millet İttifakı’yla kurulan ilişkiyi anlattı. ABD’de bulunan firari FETÖ'cü, “Silikon Vadisi’ne yakın bir yerde yaşıyorum. Burada çalışan birçok arkadaşım, tanıdığım var. Yazılım dünyasının deep fake’lerin olduğu dünya. Millet İttifakı’na bir arkadaşım vasıtasıyla teklif gitmesine rağmen, seçim sandıklarının kontrol edilmesi için yapılan teklif kabul edilmedi” dedi. CHP’lilerin her şeyin önlemini aldığını ifade eden Şükür şunları söyledi: “Millet İttifakı’nı destekliyorum. Kılıdaroğlu’nu desteklediğimi söyledim. Bugün her ne kadar kaybetmiş gibi gözükse de kazanabileceği bir seçim var.”