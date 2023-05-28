Kılıçdaroğlu'na bir 'bay bay' da yandaşlardan geldi: Portakal ve Saymaz kapıyı gösterdi

Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Portakal.
Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile girdiği bir seçimi daha kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan'ın zaferi sonrası muhalefetten 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye başladı.
Yandaşlar kapıyı gösterdi: Hataları birer birer sıraladılar
SÖZCÜ TV'de düzenlenen canlı yayınında moderatörlük yapan yandaş gazeteci Fatih Portakal ve aynı programda konuşan yandaş gazeteci İsmail Saymaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi.