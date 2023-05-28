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Seçim

Kılıçdaroğlu'na bir 'bay bay' da yandaşlardan geldi: Portakal ve Saymaz kapıyı gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu kaybettiği seçimler listesine 12'incisini de ekledi. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti üzerine istifa çağrısı yapan yandaş gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na kapıyı göstererek seçim sürecindeki hataları birer birer sıraladı. Saymaz, "Elbette, seçimi kazanamadınız, bundan sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek mümkün müdür?" şeklinde konuştu.

22:25 . 28/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Portakal.

Yandaş Gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Portakal.

Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile girdiği bir seçimi daha kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan'ın zaferi sonrası muhalefetten 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye başladı.

Yandaşlar kapıyı gösterdi: Hataları birer birer sıraladılar

SÖZCÜ TV'de düzenlenen canlı yayınında moderatörlük yapan yandaş gazeteci Fatih Portakal ve aynı programda konuşan yandaş gazeteci İsmail Saymaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi.



Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından beri CHP'nin başında olduğunu ve parti başkanlığını kullanarak cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Saymaz, "
Muhalefette kim başarılı olur diye sorulduğunda ya üçüncüydü ya dördüncü.
Liderle beraber yedi kocalı Hürmüz hükümeti kurar gibi hükümet tasarlamak hatalıydı. Belediye başkanlarının pasifleştirilmesi hatalıydı.
Amerika'ya İngiltere'ye gitmek hatalıydı
." şeklinde konuştu. Moderatör Portakal'ın "Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlere 11 ay kala görevi bırakması gerektiğini mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine Saymaz, "
Elbette, seçimi kazanamadınız, bundan sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek mümkün müdür?
" şeklinde cevap verdi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Fatih Portakal
#İsmail Saymaz
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