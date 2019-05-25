Yıldırım'a Karadeniz desteği

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Karadenizli Sivil Toplum Kurulu (STK) temsilcileri, biraraya gelerek Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a tam destek vereceklerini açıkladı.

Yücel Çam

Arnavutköy Yeni Giresunlular Dernek Başkanı Yücel Çam: Bizim önceliğimiz adayın memleketi değil hizmetidir. Bizim Giresunlu hemşehrilerimiz de Bilali Yıldırım’a sıcak bakıyor. Eminim ki hepsi de yanlarında olacak.

YAPTIKLARI ORTADA

Emrah Gürsu

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) Arnavutköy Şube Başkanı Emrah Gürsu: Bizim için hiçbir zaman adayın memleketi önemli olmadı. Binali Yıldırım’ın yaptıkları ortada. Kastamonuluların yüzde 95’i Binali Yıldırım’ın yanında yer alacak.

Sadettin Korkmaz

Arnavutköy Bayburtlular Dernek Başkanı Sadettin Korkmaz: Karadenizliler oylarını Ekrem İmamoğlu’na veriyor diye bir algı operasyonu yapılıyor. Bayburtluların duruşu bellidir. Biz İstanbul’u hemşehriciliğin üstünde bir sevda olarak görüyoruz. 23 Haziran’da güçlü bir şekilde Binali Yıldırım’ın yanındayız.

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

Halil Demir

Arnavutköy Karadenizliler Dernek Başkanı Halil Demir: Hemşehrilerimiz CHP’nin kimlerle ittifak yaptığını gördü. HDP ile ittifak yapan bir partiye Karadenizlilerin oy vereceğini düşünmüyoruz.

Hafriyat - Arnavutköy Trabzonlular Dernek Başkanı Ahmet Can: Biz adayın ülkemize yapmış olduğu hizmetleri değerlendiriyoruz. Binali Yıldırım’ın ülkemize yapmış olduğu hizmet ve çalışmalar ortadadır. İmamoğlu Karadenizli denilerek sanki tüm Karadenizliler İmamoğlu’na destek veriyor imajı yaratmaya çalışıyorlar. Biz kim hizmet yapmış ve kim ülkemize değer katmış ise ona destek veriyoruz.