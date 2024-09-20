Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ali Ulvi Kurucu Gençik Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buluşmaları Konya programında, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğini ve ülkeyi ileri devletler seviyesine getirdiğini söyledi. Bakan Yumaklı konuşmasında Çiftçilerin şeker pancarı alım fiyatına ilişkin beklentisine de cevap verdi.

Şeker pancarı alım fiyatı açıklandı mı?

Şeker pancarı alım fiyatları açıklanıyor. Konyalı çiftçilerin şeker pancarı alım fiyatına ilişkin beklentisine de dikkati çeken Yumaklı, "İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak belirleyip açıklamış olacağız." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı taban fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıklamıştı. 2022 yılı şeker pancarı fiyatı ise bin 1450 TL olarak açıklanmıştı.







