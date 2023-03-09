UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Maç kadrolarına ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SEVİLLA

Bono, Kouassi, Fernando, Gudelj, Navas, Jordan, Acuna, Rakitic, Lamela, Torres, En-Nesyri.

FENERBAHÇE

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia.

SEVİLLA’DA 3 İSİM KADROYA ALINMADI

Sevilla'da sakatlık sorunları olan defans oyuncuları Marcao, Karim Rekik ve bugün takımla antrenmanlara başlayan Löic Bade, kadroda yer almadı.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa kupalarında 2007/08 Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ardından ikinci kez eşleşti. Sarı-lacivertliler, o sezon ev sahibi ekiplerin karşılıklı 3-2'lik galibiyetleri sonrası seri penaltılarla turu geçmişti.





Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla oynadığı dokuz maçın birini kazanan Fenerbahçe (8M), tek galibiyetini Şubat 2008'de Sevilla'yı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında aldı.





Türk takımlarını konuk ettiği beş Avrupa kupası maçında yenilgi almayan Sevilla (4G 1B), bu karşılaşmalarda attığı 15 gole karşılık kalesinde sadece dört gol gördü.





Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Deplasmanda altı maçtır yenilmeyen sarı-lacivertliler (3G 3B), bu alandaki en uzun serisini de elde etmek için sahaya çıkacak.





Sevilla, Avrupa Ligi'nin grup sonrası aşamalarında boy gösterdiği son altı sezonun dördünde turnuvayı kazandı ancak bunu başaramadığı iki sefer de son 16 turunda elendi. Son üç sezonun ikisinde Kupa 2'ye bu aşamada veda eden İspanyol ekibi, 2021/22'de West Ham'ı ve 2018/19'da Slavia Prag'ı geçemedi.





Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz maçta da 2+ gol atan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon toplam 24 Avrupa kupası golü kaydeden sarı-lacivertliler, en son Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ettiği 2012/13'te daha yüksek bir sayıya ulaştı (25).





Avrupa Ligi tarihinde 50+ maça çıkan takımlar arasında Sevilla'dan (%60; 45/75) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek takım Arsenal (%65; 37/57).





Avrupa kupalarında görev yaptığı son üç iç saha maçında da birer gol atan Sevilla forveti Youssef En-Nesyri, İspanyol ekibinin formasıyla daha önceki dokuz karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı (2).





Avrupa Ligi'nde çıktığı son maçta bir gol atan ve bir asist yapan Arda Güler (vs Dinamo Kiev), bu sezon Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında bunu başaran en genç oyuncu konumunda (17 yaş 251 gün).





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı beş eşleşmede de rakiplerini elemeyi başardı (Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Plzen).











