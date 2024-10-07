Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcılık talimatıyla amcalarından birinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki evinde arama yapıldı ve güvenlik kamerası bulundu. Bilişim uzmanlarının tespitine göre; kamera 15 günlük kayıt yapan bir sisteme sahip ancak harddiskte 7 günlük görüntü var. NTV’de yer alan habere göre uzmanlar; silindiği ihtimali üzerinde durulan 8 günlük görüntü kaydının peşine düştü.