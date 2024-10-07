Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında anne, birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. İşte Sıla bebek son dakika gelişmeleri:
Sıla bebeğin sağlık durumu, kamuoyu tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakım ünitesinde devam edilen tedavisinde artık ilaçlara tepki vermediği öğrenilmişti.
Bir aydır yoğun bakımda olan Sıla bebekten acı haber geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı, "uyanmadığını" belirterek hastaneye götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne, birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.