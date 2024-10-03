logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Narin cinayetinde yeni gelişme: Müşteki olması kabul edildi

Narin cinayetinde yeni gelişme: Müşteki olması kabul edildi

15:533/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Diyarbakır Barosu'nun Narin soruşturmasında ‘müşteki' talebi kabul edildi.
Diyarbakır Barosu'nun Narin soruşturmasında ‘müşteki' talebi kabul edildi.

Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini açıkladı.

Diyarbakır Barosundan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni açıklama: Tespit edilen adli tıp raporları DNA bulguları var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti hakkında, “Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) en ağır cezaya çarptırılacaklar” dedi. Tunç yaptığı açıklamada "Tespit edilen adli tıp raporları, bulguları var. DNA bulguları var. Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut" ifadelerini kullandı.

#Narin Güran
#Diyarbakır
#Baran Güren

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...