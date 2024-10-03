Narin cinayetinde yeni gelişme: Müşteki olması kabul edildi

Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini açıkladı.
Diyarbakır Barosundan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.
Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: