Sıvıyağ fiyatları düştü mü? A101, BİM, ŞOK Ayçiçek fiyatlarında indirim mi oldu?

Dolardaki düşüşün ardından marketler de ürünlerde indirime gitti. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran Ayçiçek yağının fiyatı da düştü. Vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, Ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı.

AYÇİÇEK YAĞINA NE KADAR İNDİRİM YAPILDI?

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime giderek, ekim ve kasım fiyatlarına döndüklerini söyledi. Erarslan "Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erarslan, daha önceki fiyatlara bakıldığında düşüşün yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Kasım ayındaki, ekim ayındaki fiyatlara geri döndük diyebiliriz. Dolayısıyla bunun piyasadaki yansımasının da görülmüş olması lazım. Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için tüketicimizin daha ziyade fiyatları araştırarak daha makul ve uygun olan yerleri tercih etmeleri kendi menfaatlerine olacağı gibi diğer fahiş satan yerleri de bir anlamda cezalandırmak olacaktır.

MARKETLERDE SIVIYAŞ FİYATLARI NE KADAR?

İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları:

A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL

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Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL

Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

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Evin 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Evin 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Evin 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Sole 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Sole 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 74,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 37,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL

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Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt 452,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 39,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 59,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 102,90 TL

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 25,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 49,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 68,90 TL

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TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

5 lt Tarım Kredi Ayçiçek Yağı - 105.90 TL