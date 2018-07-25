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Son dakika... Ankara’da otobüs kazası: 1 ölü, 16 yaralı

Son dakika haber: Ankara-Nallıhan arası yolcu taşıyan şehir içi otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya sürüklendi. İşte son dakika gelişmeleri...

Haber Merkezi IHA
Ankara’da meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ankara’da meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ankara-Nallıhan arası yolcu taşıyan şehir içi otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 16 kişi yaralandı. Kaza, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Nallıhan’a seyir halinde olan 06 NDV 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 10.30 sıralarında Beypazarı çıkışı 13. kilometrede sürücü S.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yönden tarlaya girdi. Otobüs, tarlada bulunan taşlara çarparak durabildi. Kazada otobüsün neredeyse bütün camların kırıldı. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan yaklaşık 17 kişi sağa sola savrularak ve cam parçalarından yaralandı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar hemen yardıma koşarak, otobüs içerisindeki vatandaşları dışarı çıkardı.

1 ölü, 16 yaralı

Daha sonra durumun bildirilmesiyle, olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri yerdeki yaralılara hemen müdahale etmeye başlarken, 1 kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ekipler daha sonra 3’ü ağır 16 yaralıyı yapılan ilk müdahalelerden sonra çevredeki en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Yolun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya'nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ile 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ile 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38Tüm illerde 5 günlük hava durumu

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