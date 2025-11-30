12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; ay-yıldızlı takımımız, saat 19.00’da Site Sportif Saint-Leonard’da oynanacak mücadelede şu oyuncularla sahada olacak:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.