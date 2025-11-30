Yeni Şafak
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

13:3030/11/2025, Pazar
Milliler gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti.
Milliler gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın 12 kişilik kadrosu duyuruldu.


Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; ay-yıldızlı takımımız, saat 19.00’da Site Sportif Saint-Leonard’da oynanacak mücadelede şu oyuncularla sahada olacak:


Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.






#FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri
#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#İsviçre
