A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Son Avrupa ikincisi Türkiye, 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i ağırladı. Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Bosna Hersek, farkı 1'e indirdi ve Türkiye, soyunma odası 46-45 üstün gitti.





Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline geçiren ay-yıldızlı ekip, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle farkı açtı ve son bölüme 67-58 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte farkı açan A Milli Takım, karşılaşmayı 93-71 kazandı.





Maçın en skoreri Tarık Biberovic

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.





Onuralp Bitim sakatlandı

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, dördüncü periyodun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Onuralp, karşılaşmanın 31. dakikasında Xavier Castaneda ile pota altında girdiği ikili mücadelede atış yaptığı esnada yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sekerek soyunma odasına gitti. Maçta 13 dakika 59 saniye sahada kalan Onuralp Bitim, 5 sayı üretti.





İkinci maçta rakip İsviçre