2026 Dünya Kupası Eleme Grupları - Türkiye’nin rakipleri kim, hangi grupta hangi takım var?

FIFA, bugün yaptığı kura çekimi sonrası 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek takımların grup dağılımını gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edeceği rakipler de bu kapsamda belli oldu. Türkiye, E Grubu'nda yer alacak. Peki, Türkiye’nin rakipleri kim, hangi grupta hangi takım var? İşte sorunun cevabı.