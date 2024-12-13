2026 Dünya Kupası Eleme Grupları - Türkiye’nin rakipleri kim, hangi grupta hangi takım var?

2026 Dünya Kupası eleme grupları belli oldu
2026 Dünya Kupası elemesi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde çekilen kuranın ardından gruplar belli oldu. A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer aldı. Peki, Türkiye’nin rakipleri kim, hangi grupta hangi takım var? İşte 2026 Dünya Kupası elemeleri grupları…
FIFA, bugün yaptığı kura çekimi sonrası 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek takımların grup dağılımını gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edeceği rakipler de bu kapsamda belli oldu. Türkiye, E Grubu'nda yer alacak. Peki, Türkiye’nin rakipleri kim, hangi grupta hangi takım var? İşte sorunun cevabı.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM, HANGİ GRUPTA HANGİ TAKIM VAR?
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM, HANGİ GRUPTA HANGİ TAKIM VAR?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki
Hollanda-İspanya
eşleşmesinin kazananı,
Gürcistan
ve
Bulgaristan
ile eşleşti.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLARI
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLARI
A Grubu:
Almanya/İtalya galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu:
İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu:
Portekiz/Danimarka mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus
E Grubu:
Hollanda/İspanya, Gürcistan, Bulgaristan
D Grubu:
Fransa/Hırvatistan galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
F Grubu:
Portekiz/Danimarka galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
G Grubu:
İspanya/Hollanda mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
H Grubu:
Avusturya, Romanya, Bosna Hersek I Grubu: Almanya/İtalya mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya
J Grubu:
Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya
L Grubu:
Fransa/Hırvatistan mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe
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