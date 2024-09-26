Ajax - Beşiktaş CANLI İZLE | Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 Canlı Yayın - UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig lig aşamasında ilk haftada evinde Union Saint-Gilloise’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı. Sarı-lacivertliler derbi sonrası bu maçta 3 puan alarak moral depolamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Union maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı.