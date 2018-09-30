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Alex Telles Porto'da yılın futbolcusu seçildi

Alex Telles'e büyük onur

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, Porto'da yılın futbolcusu seçildi ve 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Telles, iki sezondur Porto forması giyiyor.

Alex Telles, iki sezondur Porto forması giyiyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Brezilyalı sol bek, Porto'da yılın futbolcusu seçilerek 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Telles, şu ifadelere yer verdi:

  • Bu ödülü almak öylesine inanılmaz bir duygu ki... Bu an için şükürler olsun Allah'ım. Ödülümü takım arkadaşlarımla paylaşıyorum. Biz bir aileyiz ve böyle devam edeceğiz. Biz Porto'yuz. Bu anı hiç unutmayacağım.

Alex Telles, iki sezondur formasını giydiği Porto'da çıktığı 99 maçta 6 gol atarken 32 de asiste imzasını attı.


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