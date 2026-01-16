Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

12:0316/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün
Alperen Şengün

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder karşısında 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Houston Rockets'ı 111-91 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 20, Chet Holmgren'in 18, kenardan gelen Ajay Mitchell'ın 17 sayılık katkı verdiği maçta Thunder, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Kevin Durant'in 19 sayıyla liderlik ettiği Rockets'ta Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaunt, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı. Durant, 5 üçlük atışında da isabet bulamadı.



#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam