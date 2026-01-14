Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün 'double double' yaptı

Alperen Şengün 'double double' yaptı

10:5214/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Alperen Şengün'ün maçtaki smacı
Alperen Şengün'ün maçtaki smacı

NBA’de Houston Rockets, evinde Chicago Bulls’u 119-113’lük skorla yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Chicago Bulls’u 119-113’lük skorla mağlup ederek, 3 maç sonra kazandı.


Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Houston’da Alperen Şengün, 36 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaund ve Amen Thompson da 23 sayıyla katkı verdi.


Bu sezonki 21. yenilgisini alan Chicago’da ise Tre Jones 34 sayıyla ön plana çıkarken, Matas Buzelis de 19 sayıyla eşlik etti.





#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi devam ediyor! TOKİ hangi ilin kura çekilişleri ne zaman, nasıl öğrenilir?