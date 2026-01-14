Alperen Şengün 'double double' yaptı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Chicago Bulls’u 119-113’lük skorla mağlup ederek, 3 maç sonra kazandı.

Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Houston’da Alperen Şengün, 36 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaund ve Amen Thompson da 23 sayıyla katkı verdi.