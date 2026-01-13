Yeni Şafak
James Harden en skorerler listesinde Shaquille O'Neal'ı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, Charlotte Hornets'ı 117-109 yendikleri maçta attığı 32 sayıyla tarihin en skorerleri sıralamasında 9. basamağa çıktı.

Intuit Dome'da Hornets'ı ağırlayan Clippers, Kawhi Leonard'ın 35 sayı, 5 ribaunt ve James Harden'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 10 asist, 4 top çalmalık performansıyla üst üste 3, sezonun 16. galibiyetini aldı. Kariyerinde 28 bin 614 sayıya ulaşan Harden, Shaquille O'Neal'ı (28 bin 596) geçerek NBA normal sezonlarının en skorerleri listesinde 9. sıraya yükseldi. Hornets'ta LaMelo Ball'un 25 ve Kon Knueppel'ın 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi.


Kings Doncic'in 42 sayısına rağmen kazandı


Sacramento Kings, Golden 1 Center'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 124-112 mağlup etti. Bu sezon 10. galibiyetini alan Kings'te DeMar DeRozan 32, Malik Monk 26 ve Russell Westbrook 22 sayı kaydetti. Peş peşe 3 olmak üzere 14. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Luka Doncic 42 sayı, 7 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 22 sayı, 4 ribaunt üretti.



