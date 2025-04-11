Altay kritik maça çıkıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle geçen haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçen Altay, yarın İnegölspor deplasmanında kümede kalma mücadelesi verecek.
Altay, kritik maçta yarın İnegölspor'a konuk olacak İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak 31'inci hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren santrfor Deniz forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan sol kanat Mehmet Gündüz'ün yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Cezası sona eren stoper Sefa görev yapabilecek.
Grupta 21 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 32 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki İnegöl ekibini yenerek lige tutunma umutlarını korumayı hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı Altay 3-2 kazanmıştı.