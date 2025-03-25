Altay liderle oynuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Altınordu'ya 3-2 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda lider Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Sefa ile kadro dışı bırakılan stoper Hikmet forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Deniz, Mehmet Gündüz görev yapamayacak. Ligde 18 puanla 17'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 63 puanı bulunan lider Sarıyer'e iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Sarıyer evinde çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken; 40 gol atıp 7 gol yedi.