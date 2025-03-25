Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay liderle oynuyor

Altay liderle oynuyor

12:2625/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Altay liderle oynuyor
Altay liderle oynuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Altınordu'ya 3-2 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda lider Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Sefa ile kadro dışı bırakılan stoper Hikmet forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Deniz, Mehmet Gündüz görev yapamayacak. Ligde 18 puanla 17'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 63 puanı bulunan lider Sarıyer'e iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Sarıyer evinde çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken; 40 gol atıp 7 gol yedi.

#Altay
#2. Lig
#Altınordu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması için geri sayım! Ne zaman sona erecek?