Altınordu 3 maçtır kazanamıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu, son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçti. 3 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-lacivertliler, Batman Petrolspor ve Beykoz Anadoluspor ile berabere kalırken, Fethiyespor’a ise deplasmanda mağlup oldu.

Bu süreçte 2 puan elde eden İzmir ekibi, zirve yarışından uzak kaldı ve hedefini play-off hattından bir üste çıkmak olarak belirledi. 49 puanla 4. sırada bulunan Altınordu, lider Sarıyer’in 14 puan gerisinde yer alıyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan’ın da bu kötü gidişatı sonlandırmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı öğrenildi.