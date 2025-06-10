Altınordu'da Uğur iyi başladı kötü bitirdi

İzmir ekibinin 3'üncü Lig temsilcisi Efeler 09 SFK'dan transfer ettiği 22 yaşındaki forvet arkası, ikinci devrenin ilk 6 maçında ilk 11'de yer alıp bu periyotta 3 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekerken, daha sonra ligde oynanan 15 karşılaşmada sadece 2 kez 11 yüzü gördü. Genç futbolcu bu periyotta 10 maçta yedek soyunurken, 3 kez de kadroda yer almadı. Uğur, kızağa çekildiği bu periyotta sadece küme düşen Karaköprü Belediyespor'a 1 gol atarak sezonu toplam 4 golle tamamladı. Altınordu'nun oynadığı 5 Play-Off müsabakasında oyuna sonradan giren Uğur, finallerde gol sevinci yaşayamadı.