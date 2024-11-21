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Amorim 'Onu kadroda düşünmüyorum' demişti: Fenerbahçe görüşmelere başladı

Amorim 'Onu kadroda düşünmüyorum' demişti: Fenerbahçe görüşmelere başladı

13:3121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Mourinho onayı verdi.
Mourinho onayı verdi.

Transfer dönemine kısa süre kala Fenerbahçe sol bek mevkisi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da göreve getirilen teknik direktör Ruben Amorim, kadroda düşünmediği futbolcuları raporladı.


Portekizli çalıştırıcının Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.

Gönderilecek futbolcuların arasında yer alan Hollandalı futbolcuya Fenerbahçe talip çıktı. Sol bek sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler, Malacia'yı devre arasında renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

United, uzun süren sakatlığın ardından sahalara geri dönen 25 yaşındaki sol bekin formunu tekrar yakalaması için oyuncusunu kiralık olarak göndermek istiyor. Fenerbahçeli yetkililer, İngiliz devine satın alma opsiyonuyla kiralık teklifini iletti.


Malacia'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.





#Fenerbahçe
#Tyrell Malacia
#Transfer

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