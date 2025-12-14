Antalya'da Aslan şov

Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oldu. Corendon Airlines Park’ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 1-4. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Aslan, zirvede rahat bir nefes aldı. Antalya ekibinde ise kötü gidişat devam ederken, üç puan hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşma Galatasaray’ın baskısıyla başlarken, sarı-kırmızılılar kısa süre içerisinde öne geçmeyi başardı. 5. dakikada Sane’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen şutunda Abdullah’ı geçemedi. 7’de Yunus’un pasıyla ceza sahasına giren Sane, şutunda gol perdesini araladı: 0-1. 11’de Barış’ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topu alan Sallai, uzak köşeye gönderdiği şutla fileleri havalandırdı: 0-2. 56'da Yunus'un ara pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, uzak köşeye gönderdiği şutla ağları sarstı: 0-3. 69'da Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Saric aşırtırken, arka direkte Van de Streek tamamladı: 1-3. Oyunun son bölümünde Antalya ekibi baskını arttırırken, Aslan kontra atak kovaladı. 90+3'te Sane ile hızlı atağa çıkan Galatasaray'da İcardi maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 1-4.