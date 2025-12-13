Okan Buruk Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğini açıkladı

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.





Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'Oyuncularıma teşekkür ederim'

"Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum."





'Çok önemli ve değerli Galatasaray için'

"Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yıllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla manipüle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu."

'Başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz'

"Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe ve pazar üst üste maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu? Kötü niyet aramıyorum, yanlış anlaşılmasın. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz."











