Mauro Icardi'den Galatasaray kararı: Sarı kırmızılı takımdaki geleceği açıklandı

Mauro Icardi'den Galatasaray kararı: Sarı kırmızılı takımdaki geleceği açıklandı

22:5313/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, katıldığı televizyon yayınında sarı-kırmızılı yönetim ile Mauro Icardi arasında gerçekleşen görüşmenin sonucunu açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, katıldığı A Spor programında Mauro Icardi'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tüzemen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Arjantinli yıldız ile görüşme yapan Galatasaray yönetiminin anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.


Levent Tüzemen "Mauro Icardi, yıllık maaşının düşürülmesini kabul etti. Gelecek sezon Galatasaray'da kalıyor. Ama gündem bu değil. Böyle bir insana bu kadar acımasızca davranmak çok doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.




