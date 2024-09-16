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Spor

Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u son dakikada attığı golle mağlup etti |ÖZET

Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. dakikada Samudio attı. Antalyaspor-Adana Demirspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:04 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:05 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Üç puanı 90+8'de aldı.
Üç puanı 90+8'de aldı.

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.


Mücadele Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.


Antalyaspor'un golünü 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. dakikada Samudio attı. Adana Demirspor'un golünü ise 84. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti.


Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar puanını 7 yaparak 8. sıraya yükseldi. Mavi-şimşekler ise 1 puanla son sırada kaldı.


Antalyaspor önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.


ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU


ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Antalyaspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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