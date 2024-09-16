Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Antalyaspor'un golünü 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. dakikada Samudio attı. Adana Demirspor'un golünü ise 84. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti.
Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar puanını 7 yaparak 8. sıraya yükseldi. Mavi-şimşekler ise 1 puanla son sırada kaldı.
Antalyaspor önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.