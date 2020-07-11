Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşılaşacak.
Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor ile 51. puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanacak 32. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.
Antalyaspor Alanyaspır maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, 12 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Antalyaspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri Antalyapor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Jahovic, Amilton, Gustavo
SAKAT: Ersan, Bahadır, Podolski, Ribeiro, Harun, Celustka, N'Dinga, Sinan
CEZALI: Hakan, Mukairu
Antalyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Djalma Campos
CEZALI: Yok
Alanyaspor 6-4 önde
Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.
Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.
Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?Ülker Stadı'nda 12 Temmuz Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Fenerbahçe'de 2 eksikFenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarımız sürüyor. ✅ pic.twitter.com/qRqt9aBfur— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2020 4 oyuncu ceza sınırındaFenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.Stoperde belirsizlik sürüyorFenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor.Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya.Fenerbahçe'de teknik heyet, savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.Fenerbahçe'de Jailson için istenen rakam belli olduFenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leriFenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Rodrigues, Vedat MuriçSivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabareİstanbul yolculuğumuz başlıyor. 🛫 pic.twitter.com/tcAAU1uQgV— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) July 11, 2020 Fenerbahçe ile Sivasspor 28. randevuFenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.İstanbul'daki maçlarFenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak.İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.Farklı skorlarFenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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