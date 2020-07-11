Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşılaşacak.

Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor ile 51. puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanacak 32. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Antalyaspor Alanyaspır maçı ne zaman, saat kaçta?

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, 12 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Antalyapor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Jahovic, Amilton, Gustavo

SAKAT: Ersan, Bahadır, Podolski, Ribeiro, Harun, Celustka, N'Dinga, Sinan

CEZALI: Hakan, Mukairu

Antalyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SAKAT: Djalma Campos

CEZALI: Yok

Alanyaspor 6-4 önde

Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.

Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.