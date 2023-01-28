Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.





Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Sam Larsson, 48. dakikada Güray Vural ve 90+3. dakikada Fredy kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 33. dakikada Umut Nayir ve 56. dakikada Onur Ayık kaydetti.





Antalyaspor-Ümraniyespor maç özeti





Antalyaspor-Ümraniyespor maçının özeti

1'inci dakikada orta alandan topu ileriye taşıyan Erdal Rakip'in pasında ceza alanı içerisinde topu alan Sinan Gümüş'ün vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

9'uncu dakikada Veysel Sarı'nın Ümraniyespor savunmasının arkasına attığı uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

24'üncü dakikada sağ kanattan Oğuz Gürbulak'ın ortasına ceza alanı içerisinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına Doğukan Sinik diziyle yaptığı vuruşu kaleci Orkun kurtardı. Dönen topa bu sefer dar açıdan Sinan Gümüş vururken kaleci Orkun bir kez daha gole izin vermedi.

33'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Kartal Kayra Yılmaz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

38'inci dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Fernando'nun pasıyla topla buluşan Nakajima, bekletmeden Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan pasını Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

48'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, yakın direk dibine sert vurdu. Kaleci Orkun'un da hatasıyla top filelere gitti: 2-1.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Fernando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Orkun gole izin vermedi. Dönen topa bu kez Doğukan sinik kafayla vurdu, Ümraniyespor savunması topu çizgiden çıkarttı.

56'ncı dakikada skora denge geldi. Ümraniyespor'da savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Onur Ayık, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2.

68'inci dakikada Fernando Martins'in sağ kanattan ceza alanına ortasına iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

90+3'üncü dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Larsson'un derinlemesine pasıyla topla buluşan Fredy, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.