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Leandro Trossard, bu sezon çıktığı 17 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal, transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Mudryk için epey mesafe kat eden Londra ekibi Ukraynalı kanadı Chelsea'ye kaptırmıştı.
Trossard hamlesi
Mudryk'in elden kaçmasının ardından sol kanat için farklı alternatiflere yönelen lider, Brighton'ın Belçikalı kanadı Leandro Trossard'a göz koydu. Daily Mail'e göre 28 yaşındaki futbolcu için kulübüyle temaslara başlayan Arsenal'ın 20 milyon sterlin teklifte bulunduğu öğrenilirken, Brighton'ın beklentisi 25 milyon sterlin.
Tottenham'ın da takip ettiği Belçikalının, Brighton'ın Teknik Direktörü De Zerbi'nin de gözünden düşerek yol ayrımına doğru gittiği belirtiliyor. Menajeri Josy Comhair geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Dünya Kupası'ndan sonra, Leandro ile antrenmandaki bir oyuncu arasında önemsiz bir konu üzerinde bir tartışma oldu. O zamandan beri, teknik direktör artık Leandro ile konuşmuyor, ki bu açıkça atmosfere elverişli değil, performans odaklı da değil. Geçen Pazartesi günü, menajer Leandro'yu grup halinde küçük düşürdü ve artık onu görmek istemediğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.