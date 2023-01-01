Tottenham'ın da takip ettiği Belçikalının, Brighton'ın Teknik Direktörü De Zerbi'nin de gözünden düşerek yol ayrımına doğru gittiği belirtiliyor. Menajeri Josy Comhair geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Dünya Kupası'ndan sonra, Leandro ile antrenmandaki bir oyuncu arasında önemsiz bir konu üzerinde bir tartışma oldu. O zamandan beri, teknik direktör artık Leandro ile konuşmuyor, ki bu açıkça atmosfere elverişli değil, performans odaklı da değil. Geçen Pazartesi günü, menajer Leandro'yu grup halinde küçük düşürdü ve artık onu görmek istemediğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.