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Avrupa Ligi maçında kavga: Türk asıllı futbolcunun kulağını kopartmaya çalıştı

Real Betisli Nabil Fekir, UEFA Avrupa Ligi maçında Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a saldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Ligi maçında kavga: Türk asıllı futbolcunun kulağını kopartmaya çalıştı
Önce boğazına sarıldı, sonra kulağına asıldı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sahasında İspanyol temsilcisi Real Betis ile karşılaştığı maçta iki futbolcu arasında kavga çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında yaşan ikili mücadele sonrası Real Betis'in yıldızı Nabil Fekir ile Leverkusen'in Türk asıllı Alman futbolcusu Kerem Demirbay arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Ayağındaki topa sert bir şekilde vuran Kerem'in boğazına sarılan Fekir, daha sonra rakibinin kulağını kopartmaya çalıştı.

İkili arasındaki gerginliğe diğer futbolcular da müdahil olurken, kavga güçlükle yatıştırıldı.

Mücadelenin hakemi Anthony Taylor, yaşananların ardından iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma Bayer Leverkusen'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İşte maçta yaşanan o kavga:

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