Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: Final maçı şifresiz yayımlanacak

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AK Parti'nin yeni anayasa çalışması tamamlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmasının bittiğini duyurdu. Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK’da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız" dedi.