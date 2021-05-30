Spor Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi Final maçı şifresiz yayımlanacak
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Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: Final maçı şifresiz yayımlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: Final maçı şifresiz yayımlanacak
Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde bugün Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.30'da başlayacak mücadele şifresiz yayımlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükseldi
SPOR
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükseldi


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