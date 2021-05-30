Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: Final maçı şifresiz yayımlanacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde bugün Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Saat 21.30'da başlayacak mücadele şifresiz yayımlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes" ifadelerine yer verdi.
Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik.
#EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı #beINSPORTSHABER’de şifresiz olarak yayınlanacaktır.
Başarılar @AnadoluEfesSK 🇹🇷 pic.twitter.com/wvaGYFKoft
Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik.