Bakü'de pole pozisyonu Leclerc'in oldu

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde çekişmeli ve heyecan verici bir sıralama seansı izledik.