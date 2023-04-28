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Spor

Bakü'de pole pozisyonu Leclerc'in oldu

2023 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ve ana yarışın grid dizilimini belirleyecek sıralama turlarında pole pozisyonu Charles Leclerc'e gitti.

18:29 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonun sahibi oldu

Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonun sahibi oldu

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler. F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi.


F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde çekişmeli ve heyecan verici bir sıralama seansı izledik.

En hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi. Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi.


Monakolu pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.



#Formula 1
#Azerbaycan
#Charles Leclerc
28 dakika önce
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