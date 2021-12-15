Basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı: "Doktorlar böyle istedi"

Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı sektörümüzün eseri. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.