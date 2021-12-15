Basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı: "Doktorlar böyle istedi"

Manchester City'nin en golcü oyuncusu olmayı başaran ve Premier Lig efsanesi olarak anılan Sergio Agüero sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Katalan ekibinde kalp sorunu yaşayan ve doktorların 'futbolu bırak' uyarısında bulunduğu futbolcu, bugün düzenlenen basın toplantısında kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Agüero basın toplantısında 'Doktorlar bana emekli olmam gerektiğini söyledi ve ben de onları dinlemek zorunda kaldım' ifadelerini kullandı.
- Kariyerinde 786 maçta 426 gol atan Agüero, 260 da asist yapma başarısı gösterdi.
Sergio Agüero emekli olduğunu açıklarken gözyaşlarına boğuldu...pic.twitter.com/sgmhbqpkNi
Sergio Agüero emekli olduğunu açıklarken gözyaşlarına boğuldu...pic.twitter.com/sgmhbqpkNi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2021