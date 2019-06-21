Basketbolda şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi 7. Maçı'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın başında Anadolu Efes, Larkin üzerinden kurduğu oyunlarla skor üretirken, Fenerbahçe potaya hücum ederek skor üretimini sağladı. Çeyreğin bitimine 4:47 kala gelen TV molasına Efes 11-8 ile önde girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde Anadolu Efes, Larkin üzerinden oyunlarına devam ederken, skor yükünü daha dengeli dağıtmayı başaran Fenerbahçe, çeyreği 21-23'lük skorla önde kapattı. Efes'te Dunston bu çeyrekte 3 faul alarak kenara geldi.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, Guduric'in dış şutlarından katkı almayı başardı. Buna karşılık Efes, Larkin'in hücumdaki etkinliğiyle skorda üstünlük sağlarken, 3 faullü Dunston'ın yerine oyuna giren Sertaç Şanlı da boyalı alandan katkı verdi. Devrede soyunma odasına Anadolu Efes 44-37 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyreğe Efes, Sertaç Şanlı'dan gelen sayılarla başladı. Bu çeyrekte Fenerbahçe hücum organizasyonunda sıkıntılar yaşarken, Efes kısalarını da savunmakta zorlanınca fark Efes lehine çift hanelere çıktı. Son çeyreğe Anadolu Efes 69-58 önde gitti.

Son çeyrekte Anadolu Efes oluşan farkı korurken, Fenerbahçe hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Maç boyu yaşadığı hücum organizasyonu sıkıntısı bu çeyrekte de devam eden Fenerbahçe, kolay sayı imkanlarından da yararlanamadı. Skor üstünlüğünü maç sonuna taşımayı başaran Anadolu Efes ise karşılaşmadan 89-74'lük skorla galip ayrılarak şampiyon olmayı başardı.