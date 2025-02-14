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Bayern Münih'te Jamal Musiala'nın sözleşmesi uzatıldı

Bayern Münih'te Jamal Musiala'nın sözleşmesi uzatıldı

16:0814/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
AA
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21 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 15 gol atarken 8 de asist yaptı.
21 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 15 gol atarken 8 de asist yaptı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 21 yaşındaki oyuncusu Jamal Musiala ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman milli futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Musiala, 2019 yazında Chelsea'nin akademisinden kulübe katılmıştı.


Genç futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda forma giydiği 30 maçta 15 gol, 8 asist kaydetti.


Alman futbolcunun milli takım kariyerinde ise 38 maçta 7 golü bulunuyor.






#Bayern Münih
#Jamal Musiala
#Almanya Bundesliga

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