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Galatasaray'ın genç yeteneği UEFA gençlik maçında yıldızlaştı

Galatasaray, UEFA gençlik maçında Rumen takımı Csikszereda'yı 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda 17 yaşındaki Beknaz Almazbekov mücadelede attığı iki golle yıldızlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beknaz Almazbekov gol izle: Galatasarayın genç yeteneği Beknaz Almazbekov kimdir?
Beknaz Almazbekov - Galatasaray

Galatasaray'ın Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov, Rumen takımı Csikszereda ile oynanan karşılaşmada attığı gollerle yıldızlaştı.

17 yaşındaki futbolcunun maçta attığı gol ise sosyal medyada gündem haline geldi.

  • Beknaz, önceki günlerde Kırgız Milli Takımı'nı seçmişti. 17 yaşındaki futbolcu Ocak ayından itibaren yabancı statüsüne geçecek ve TFF'nin 14+3 (U21) kuralı kapsamında değerlendirilecek.

Beknaz Almazbekov kimdir?

  • 23 Haziran 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov, Kırgızistan doğumludur. Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir. Genç oyuncu kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilmektedir. Beknaz, Kırgız Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde sayılıyor.
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