Beşiktaş Adryelson ve Tormena için teklif yükseltiyor

Siyah-beyazlıların, Botafogo'nun stoperi Adryelson için 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak kabul edilmediği iddia edildi.





Beşiktaş'ın kadroya katmak istediği oyuncuların maliyetleri siyah-beyazlı yönetimi zorluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bonservisi elinde olan oyuncularla anlaşılması yönünde verdiği talimat, siyah-beyazlıların karşısına imza parası ya da yüksek maaş olarak çıkıyor.





Beşiktaş kurmaylarının yaptığı teklifler, diğer kulüpler, menajerler ve oyuncular tarafından az bulunurken, yönetim kesenin ağzını biraz daha açma kararı aldı.





Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da iddialı olmak için alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Şenol Güneş'in de taleplerinin karşılanması için çaba gösteriliyor. Yeni sezonda takıma 5 ya da 6 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş şu ana kadar yaptığı tekliflerden sonuç alamayınca, yükseltilmiş yeni tekliflerle oyuncuların ve kulüplerin kapısını çalacak.





2 Kulüp geri çevirdi





Savunma hattım güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper mevkisi için yaptığı iki tekliften de sonuç alamadı. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Botafogo'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Adryelson için kulübüne 4 milyon Euro teklif etti.

Oyuncuyla Beşiktaş'ın dışında birçok kulübün ilgilendiği ancak siyah-beyazlı takımın resmi olarak girişimde bulunduğu ifade edildi. Brezilya kulübünün Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettiği aktarıldı. Bu sezon Botafogo formasıyla 30 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.





Portekiz basınında yer alan habere göre ise Beşiktaş'ın, Braga forması giyen Vitor Tormena için yaptığı 2,5 milyon Euro'luk teklif de reddedildi. Portekiz ekibinin 27 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği ancak 5 milyon Euro'nun altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. Tormena'nın Braga ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.















