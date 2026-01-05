Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

22:385/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş devre arası çalışmalarına, Antalya’da çift antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.






#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? Zam oranı ve meslek meslek liste