Cenk Tosun ve Necip Uysal'a sürpriz teklif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün, daha önce aynı takımda forma giyen Cenk Tosun ve Necip Uysal için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları sürüyor.
Takıma liderlik edecek deneyimli futbolcuları kadroya dahil etmek isteyen kırmızı-siyahlıların Cenk Tosun ve Necip Uysal için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Ajansspor’un aktardığı bilgilere göre; Karagümrük yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’a resmi teklif sundu.
Karagümrük’ün temas kurduğu bir diğer isim olan Necip Uysal ise kararını açık şekilde ortaya koydu. Kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe olan bağlılığını vurgulayarak, "Transfer teklifi için teşekkür ederim ancak ben futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağım" cevabını verdiği aktarıldı.