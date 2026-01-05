Cenk Tosun ve Necip Uysal'a sürpriz teklif

Karagümrük’ün temas kurduğu bir diğer isim olan Necip Uysal ise kararını açık şekilde ortaya koydu. Kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe olan bağlılığını vurgulayarak, "Transfer teklifi için teşekkür ederim ancak ben futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağım" cevabını verdiği aktarıldı.