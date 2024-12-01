Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'ta Hatayspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Siyah beyazlı takım, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya hareket edecek. Ardından karayoluyla Mersin’e giderek kampa girecek.
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