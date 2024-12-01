Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.